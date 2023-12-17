Trafik denetimlerinde 30 alkollü sürücü...

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17/12/2023

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Trafik denetimlerinde 30 alkollü sürücü...


 

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bin 970 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 281’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan, 9’u seyrüsefer ruhsatsız, 6’sı sigortasız, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 36’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 398 araç sürücüsü rapor edildi. Denetimlerde 2 araç sürücüsü tutuklandı,  42 araç ise trafikten men edildi.

 

17/12/2023 13:44
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TAGS: Trafik denetimlerinde 30 alkollü sürücü...
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