Trafik denetimlerinde 331 sürücü rapor edildi, 58 araç trafikten men edildi

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24/09/2023

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Trafik denetimlerinde 331 sürücü rapor edildi, 58 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 2109 araç sürücüsü kontrol edilerek, 331’i rapor edildi. 58 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sürücülerin, 144’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 37’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 40’ı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 331 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

58 araç ise trafikten men edildi.

24/09/2023 12:35
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TAGS: Trafik denetimlerinde 331 sürücü rapor edildi, 58 araç trafikten men edildi
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