Trafik denetimlerinde 342 sürücü rapor edildi

 Ülke genelinde dün akşam yapılan trafik denetimlerinde 342 sürücü ceza alırken, 21 araç da trafikten men edildi.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
11/01/2025

Trafik denetimlerinde 342 sürücü rapor edildi

 Ülke genelinde dün akşam yapılan trafik denetimlerinde 342 sürücü ceza alırken, 21 araç da trafikten men edildi.

Polisin açıklamasına göre, 1924 aracın denetlendiği gecede 185 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 13’ü alkollü içki tesiri altında, 12’si emniyet kemeri takmadan, 12’si seyrüsefer ruhsatsız ve 2’si sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edildi.

62 sürücüye sürüş esnasında cep telefonuyla konuşmaktan ceza verilirken, 9 sürücü sigortasız, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 46’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktan suçlu bulundu.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.