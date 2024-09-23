Trafik denetimlerinde 345 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 104 araç sürücüsü kontrol edilirken, 345 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre 54 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“105’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 165’i diğer trafik suçları”