Trafik denetimlerinde 351 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, 2 bin 276 araç sürücüsü kontrol edildi, 351 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün yapılan denetimlerde ayrıca, 33 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçların dağılımı şöyle:

“141’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak ve 119’u diğer trafik suçları.”