Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 358 Sürücüye Yasal İşlem

21 Ekim 2024 tarihinde, ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, Trafik Ekipleri tarafından 1,910 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 358 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 11 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları Şu Şekilde Dağıldı:

198 sürücü yasal hız sınırını aştı,

5 sürücü alkollü araç kullandı,

1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı,

56 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı,

6 sürücü emniyet kemeri takmadı,

12 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı,

5 sürücü sigortasız araç kullandı,

1 sürücü tehlikeli sürüş yaptı,

4 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandı,

70 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.