Trafik denetimlerinde 365 sürücü rapor edildi...

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde 365 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik suçlarında ilk sırada ise “sürat” yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, toplam 1810 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde; 195’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 20’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 103’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 365 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 araç sürücüsü tutuklandı ve 37 araç ise trafikten men edildi.