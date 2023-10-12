Trafik denetimlerinde 37 araç trafikten men edildi

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12/10/2023

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Trafik denetimlerinde 37 araç trafikten men edildi

Polisin dün gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde bin 885 araç kontrol edildi, 37 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 885 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler kapsamında 135’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 18’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 326 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklandı ve 37 araç ise trafikten men edildi.

12/10/2023 11:40
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TAGS: trafik denetimi
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