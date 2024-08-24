Polis trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 373 sürücü rapor edildi, 3 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, trafikte, 2 bin 422 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından toplam 373 sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 47 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“71’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 45’i trafik ışıklarına uymamak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 138’i diğer trafik suçları.”