Trafik denetimlerinde 462 rapor…

Polis trafik ekipleri tarafından KKTC genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu çeşitli trafik suçlarından 462 rapor yazıldı.

Polis açıklamasına göre, kontrollerde 52 araç da trafikten men edildi.

Trafik suçlarının 151’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 6’sı alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 20’si emniyet kemeri takmadan, 37’si seyrüsefer ruhsatsız, 12’si sigortasız, 2’si tehlikeli araç kullanmaktan rapor edildi.

Ayrıca 54 kez sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 10 kez trafik ışıklarına uymama, 13 kez ışık kurallarına uymama, 3 kez cam filmi kullanma ve 152 kez diğer trafik suçları işlendi.