Trafik denetimlerinde 473 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam bin 522 araç sürücüsü kontrol edildi ve 473 sürücü aleyhinde yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Bültenine göre, sürücülerin 344’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 86’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.

473 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından ceza aldığı denetimde 22 aracın trafikten men edildiği belirtildi.