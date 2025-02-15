Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 61 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 2 bin 421 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 407 araç sürücüsü aleyhinde de çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“80’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 68’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 52’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 37’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 7’si trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek ve 136’sı diğer trafik suçları.”