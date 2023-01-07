Trafik denetimlerinde dün 1449 araç kontrol edildi

 Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler dün ülke genelindeki trafik denetimleri kapsamında toplam 1449 aracı kontrol etti.

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07/01/2023

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Trafik denetimlerinde dün 1449 araç kontrol edildi

 Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler dün ülke genelindeki trafik denetimleri kapsamında toplam 1449 aracı kontrol etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kontroller sırasında 139’u belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma ve 10’u da alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 294 araç sürücüsü rapor edildi. Ayrıca 20 araç trafikten men edilirken, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

 

07/01/2023 09:58
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