Trafik denetimlerinde dün 339 sürücü rapor edildi

Polis trafik ekipleri dün ülke genelinde 1942 araç sürücüsünü denetlerken çeşitli trafik suçlarından toplam 339 sürücüyü rapor ederek aleyhlerinde yasal işlem başlattı. 2 araç sürücüsü tutuklanırken 34 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, rapor edilen sürücülerin işlediği suçlar şöyle sıralandı:

“207 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2 sigortasız araç kullanmak, 1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1 trafik ışıklarına uymamak ve 81 diğer trafik suçları.”