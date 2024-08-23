Trafik denetimlerinde kontrol edilen 1922 sürücüden 421’ine ceza…

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23/08/2024

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Trafik denetimlerinde kontrol edilen 1922 sürücüden 421’ine ceza…

Polis trafik ekiplerinin ülke genelinde dünkü denetimlerinde kontrol edilen 1922 araç sürücüsüden 421’i çeşitli suçlardan rapor edilirken 30 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, rapor edilenlerin 175’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 45’i trafik ışıklarına uymamak, 43’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 21’i emniyet kemeri takmadan,  19’u seyrüsefer ruhsatsız, 7’si sigortasız, 5’i alkollü içki tesiri altında, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 102’si diğer trafik suçlardan ceza aldı.

23/08/2024 11:40
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TAGS: trafik, kaza, polis, haber, kıbrıs, kktc, rapor
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