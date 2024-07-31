Trafik ışığını çalan zanlılar mahkemeye çıkartıldı

Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan trafik ışıklarını sökerek, çalan Mert Efe Güngör, (18) İsmail AkyüreK (E-18) ve A.R.B. (E-17) mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Polis memuru Huriye Arısu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 29.07.2024 tarihinde, saat 05.00 raddelerinde Girne'de, Lefkoşa'da sakin Mert Efe Güngör, İsmail AkyüreK (E-18, İşsiz, TC) ve AR.B.’nin (E-17) Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan Trafik Dairesi'ne ait direk üzerine monte edilmiş halde bulunan 16.240 TL değerindeki trafik lambasını kasten ve kanunsuz olarak yerinden söküp hasara uğrattıktan sonra sirkat ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların aynı gün polise gelerek, ışığı teslim ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların ifadelerinde sarhoş olduklarını, bir anda böyle bir şey yaptıklarını, A.R.B.’nin ışığı odasına koyacağı düşüncesiyle bu suçu işlediklerini söylediklerini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, hasar tespiti yapılacağını ifade etti.

Polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmalarına, her biri için bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmaları şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.