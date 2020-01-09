Trafik ışıklarında yine kaos yaşandı!

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Spor salonu karşısındaki trafik ışıkları dün meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.

Arızalanan ışıklar henüz tamir edilmedi. Sabah saatlerinde resmen kaos yaşandı. İşe gitmek için acele eden birçok sürücü kaza atlattı.

Vatandaşın tepkisi sert oldu...

Öte yandan birçok vatandaş duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Vatandaşlar “Bir ışığı bile tamir etmeyi beceremedik... Canımıza değer veren yok” yorumlarında bulundu. Vatandaşlar yetkililerin biran önce önlem almasını istedi.

09/01/2020 09:49