Trafik kavgasında sopalar konuştu!

Girne’de Erkan Hayırlı ve Mikail Özdoğa darp edildi.

Dün gece saat 03:00 sıralarında, Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde, trafik konusunda aralarında çıkan tartışması sonrası B.K.(E-27), A.A.(E-20), S.A.(E-23), M.S.(E-21), M.K. (E-19) ve H.A.(18) tasarruflarında kanunsuz olarak taşıdıkları tecavüzi aletlerle (sopa), Erkan Hayırlı ve Mikail Özdoğa’nın vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle darp ettikten sonra adı edilenlere ait iki adet İ phone7 marka cep telefonlarının ekranlarının ve Mikail Özdoğa’nın da burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.