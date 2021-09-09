Trafik kazalarına dikkat çekmek için 210 km yürüyecek

Tahsin Merteçi’nin ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek adına yapmış olduğu 210 kilometrelik yürüyüşü tekrarlamaya karar veren 68 yaşındaki Rahmi İçener, yürüyüşüne Yeşilırmak’tan başladı.

Ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek adına Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar yürüyen ancak elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Milletvekili, Yalova Spor Kulübü Başkanlarından Tahsin Mertekçi anısına, aynı yol tekrar yürünüyor.

68 yaşındaki Rahmi İçener, 210 kilometre uzunluğundaki yürüyüşüne Yeşilırmak’tan başladı. İçner’e, kardeşi aracıyla eşlik ediyor.

Saat 08.20 itibariyle Yeşilırmak’tan yürüyüşüne başlayan İçener, günde ortalama 30 kilometre yürüyerek, yaklaşık bir hafta içerisinde Karpaz’a ulaşmayı hedefliyor.

Hem Tahsin Mertekçi’nin anısını yaşatmak, hem de ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek adına bu yürüyüşü gerçekleştireceğini ifade eden İçener, ömrünün yettiği ve sağlığının el verdiği sürece her yıl 210 kilometreyi yürümeyi hedefliyor

Bu habere tepkiniz:



09/09/2021 21:20