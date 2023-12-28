Trafik kazalarında üç kişi yaralandı

Girne’de dün Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Olha Krasnoshcok (K-34) 344 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PU 757 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sinyal verip sola dönüşe geçen Amniabbas G. Bargah (E-22) yönetimindeki SK 767 plakalı salon aracın solundan geçmeye çalıştığı esnada, konu aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle PU 757 plakalı araç, bir otele ait reklam panosunu çevreleyen demir korkuluklara da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, PU 757 plakalı araç sürücüsü Olha KRASNOSHCOK tutuklandı.

Yaya geçidinde yayaya çarptı

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde dün, Yasin Mücteba Uğurlu (E-25) yönetimindeki FH 631 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Aynur Çelik’e (K-44) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Çelik kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Girne’de motosiklet kazası

Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde dün Göksel Dumlupınar (E-50) yönetimindeki NC 041 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, önündeki araçları dikkatsizce sağından geçtiği sırada, o esnada yolun güney kısmındaki isimsiz sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyredip Kurtuluş Caddesine giriş yapan Mamut Can Birol (E-26) yönetimindeki SC 714 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Göksel Dumlupınar, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Otomobil çarpan yaya yoğun bakımda müşahede altına alındı

Öte yandan Girne’de Şht Ahmet Ersoy Sokak üzerinde dün Gürol Kartal (E-50 ) yönetimindeki SC 052 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada sokak üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak yürüyen Selbi Kasımova’ya (K-34) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Selbi Kasımova, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Genel Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.