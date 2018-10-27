Trafik kazası! 1 ağır yaralı...

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 03:00 sıralarında, Girne Karaoğlanoğlu’ nda Acı Yonca sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Alsancak’ ta sakin Dirvana Onaç (E-57) yönetimindeki NP 269 plakalı çöp kamyon sürücüsünün dikkatsizce anayol konumunda bulunan Karaoğlanoğlu caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Aziz Kara yönetimindeki KK 682 plakalı motosiklet sürücüsünün dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu motosikletin gidiş istikametine göre yolun sağ şeridi içerisinde çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Aziz Kara Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı. .

NP 269 plakalı çöp kamyonu sürücüsü Dirvana Onaç da tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.