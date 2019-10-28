Trafik kazası: 1 kişi yaralandı!
28/10/2019
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Girne-Güzelyurt Anayolunda bugün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.10 sıralarında Girne-Güzelyurt Anayolunda LF 477 araç sürücüsü Mehmet Sonatlı (E-53), karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden toprak yola dönüşe geçtiği esnada anayol üzerinde seyreden başka bir aracın önünü tıkaması sonucunda çarpıştılar. Kaza sonucunda yaralanan LF 477 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Sonatlı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.