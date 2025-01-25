Trafik kazası yapan alkollü 3 sürücü tutuklandı

Girne, Minareliköy, Gazimağusa ve Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken, 3 sürücü alkollü araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün sabah saat 08.30 sıralarında, Girne-Tatlısu anayolunda, Mehmet Avcıl (E-49) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RP 565 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Tamara Karal (K-30) yönetimindeki RD 524 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. RP 565 plakalı araç sürücüsü Mehmet Avcıl, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Minareliköy'de de alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı

Minareliköy’de de bu sabah Mustafa Kemal Kıbrıslı Caddesi üzerinde, Ahmet Altunay (E-25) 185 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HF 843 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada Minareliköy Mezarlığı önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savruldu ve yolun sağında park halinde bulunan Veli Muslu (E-36) sorumluluğundaki MP 486 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Altunay tutuklandı.

-Gazimağusa’da aracıyla yoldan çıkıp çukura düşen alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da da bu sabah 05.00 sıralarında DAÜ Kampüsü içerisindeki isimsiz sokak üzerinde, Mustafa Demircan (E-28) 318 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JJ 034 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Adnan Soygun Sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizce yola giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarptı ve kaldırım üzerinde kontrolsüzce yoluna devam ederek yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Mustafa Demircan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Lefkoşa'da hastane çemberinde kaza...

Lefkoşa’da ise bu sabah Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Hastane Çemberi mevkiinde, Samuel Karenzi (E-25) yönetimindeki PH 933 plakalı araç ile Gönyeli çemberinden gelip şehir içi istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada hastane çemberine geldiğinde, çemberi dönmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada çemberi dönen Fikret Sınırgeç (E-38) yönetimindeki JZ 259 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan JZ 259 plakalı araç, yolun kenarındaki kaldırıma çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.