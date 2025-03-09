Trafik kazasına neden oldu ehliyeti olmadığı ortaya çıktı!

Lapta'da Mehmet Akif Sokak üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kimse yara almazken, sürüş ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 10.10 sıralarında, Lapta'da Mehmet Akif Sokak üzerinde meydana geldi.

43 yaşındaki Serdar Özdemir, yönetimindeki FE 220 plakalı araçla doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kavşakta durmadan Şht. Muammer Karaağaç Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden 59 yaşındaki Ahmad Hamed Marar yönetimindeki US 313 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında FE 220 plakalı araç sürücüsü Serdar Özdemir’in, sürüş ehliyetsiz olduğu tespit edilerek, tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.