Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!

Ötüken’de meydana gelen trafik kazasıda 47 yaşındaki Nefi Yazıcı hayatını kaybetti.

Ötüken köyü girişinde bugün saat 16.30 sıralarında, 38 yaşındaki Orun Cumayev, yönetimindeki LA 906 plakalı kamyon ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 47 yaşındaki Nefi Yazıcı yönetimindeki GU 905 plakalı salon araç ile çarpıştı. Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Orun Cumayev tutuklanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.