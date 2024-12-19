Trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

08 Aralık 2024 tarihinde Alsancak-Çevre Yolu’nun 4-5. kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Tolga Bulut’tan kötü haber geldi.

Kaza sonrası ağır yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan GG 061 plakalı aracın sürücüsü Tolga Bulut, kazadan 10 gün sonra, 18 Aralık 2024 tarihinde tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.