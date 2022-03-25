Trafik kazasında Öncü’nün ayağı kırıldı

Lefkoşa'da dün akşam meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı. Salon araç sürücüsünün ise alkollü olduğu tespit edildi.

24.03.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Rasaq QUDUSABİODUN (E-26) yönetimindeki SZ 035 plakalı salon araç ile 145 mlgr. alkollü içki tesiri altında, Fuar Alanı içerisinden Yakın Doğu Bulvarına doğru aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyredip kavşakta durmadan anayola giriş yapması sonucu, o esnada sağından gelmekte olan Sezer ÖNCÜ(E-23) yönetimindeki UA 806 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar

Çarpışmanın ardından kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden SZ 035 plakalı salon araç, karşı sokağa girip yolun sağında park halinde bulunan iki farklı araca daha çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sezer ÖNCÜ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

SZ 035 plakalı araç sürücüsü Rasaq QUDUSABİODUN tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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25/03/2022 12:06