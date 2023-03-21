Haber Kıbrıs- Özel

Ülkemizde içinden çıkılmaz hale gelen trafik keşmekeşi, sürücüleri çileden çıkarıyor. Dakikalarca trafikte mahsur kalan sürücüler, adeta isyan ediyor. Trafik sorunu yıllardır dile getirilmesine rağmen ilgili kurumlar çözüm üretmekte gerekli hassasiyeti göstermiyor.

Cezaevi Trafik Işıklarından Gönyeli Çemberi'ne doğru olan güzergah, trafik yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden sadece biri....

Öte yandan Girne-Lefkoşa anayolunda, Gönyeli Çemberi’ne doğru uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlemleniyor.

Benzer görüntüleri ülkemizin dört bir tarafında görmek mümkün...

Fotoğraflar: Mustafa Seymen

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21/03/2023 17:47