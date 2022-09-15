Başkent Lefkoşa’da araç kullanmak da trafiğe çıkmak da büyük sabır ve cesaret istiyor.

Mesai başlangıcı ve bitiş saatleri ile okulların da açılmasıyla trafik tam bir işkenceye dönüşüyor.

İçinden çıkılmaz hale gelen trafik keşmekeşi, sürücüleri çileden çıkarıyor.

Zamana karşı yarışan ve vakalara yetişmeye çalışan ambulanslar da, yoğun trafikten nasibini alıyor.

Sürücüler, yoğun trafiğin diğer ilçelerimizde de büyük sorun olduğunun altını çizdi.

Fotoğraf: Batuhan BORAKAN

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15/09/2022 19:29