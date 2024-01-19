Trafik kontrolü için durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Girne’de de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bugün saat 01.00 sıralarında trafik ekiplerinin kontrol amaçlı durduğu araçta, sürücünün şüpheli hareketleri sonucu yapılan aramada uyuşturucu tespit edildi.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, araç sürücüsü A.K.’nin (E-31) tasarrufunda yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 7 adet hap tespit edildi ve emare olarak alındı. Araç sürücüsü tutuklandı.

Polis, söz konusu olaylara ilişkin soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.