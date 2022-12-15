Trafik levhasına çarptı, yan yattı
Lefkoşa’da Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde bu sabah saat 01.45 sıralarında kaza meydana geldi.
15/12/2022
Lefkoşa’da Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde bu sabah saat 01.45 sıralarında meydana gelen kazada sürücü hafif yarandı. Kızılbaş Parkı önlerinde orta refüjde bulunan trafik levhasına çarpan otomobil, yan yatarak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Lefkoşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.