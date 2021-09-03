Trafik polis bu suçları affetmedi

Girne’de aracıyla seyir halinde olan bir kişiye, araç kullanırken dondurma yediği gerekçesiyle polis tarafından 440 TL para cezası yazıldı.

Olay bugün öğle saatlerinde gerçekleşti. Girne’de aracıyla dondurma yiyerek seyir halinde olan Figen Bilge isimli vatandaş, polis tarafından durduruldu. Polis, araç şöförüne 440 TL para cezası verdi.

"KORNA ÇALMAK SUÇ MU?"

Öte yandan Aykut Mülazim isimli bir vatanda polis tarafından korna çalmak suçundan yazılancezayı eleştirdi.

Mülazım sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Ben böyle bisey ne gördüm nede duydum demin dereboyuna giderken arkadaşım da karşıdan geliyordu korna çaldım arkadaşıma selam vermek maksadıyla o sıra da motorlu polis beni durdurdu ve bende şaşkınlıkla polise noldu dedim o da dediği korna çalmak suçtur 308tl ceza yazdılar bana ben böyle bir saçmalık görmedim diyecek bisey bulamıyorum bu olay karşısında kelimeler kifayetsiz… ” ifadelerini kullandı.

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03/09/2021 15:44