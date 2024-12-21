Trafik radarlarından 3 yılda 600 binden fazla ceza yağdı
YAYIN TARİHİ:
21/12/2024
Güney Kıbrıs’taki trafik radarlarından 3 yılda 600 binden fazla ceza yağdığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 1 Ocak 2022’de devreye giren 100’den fazla sabit ve mobilize radarın, 15 Aralık’ 2024'e kadar 615 bin 776 ihlal tespit ettiğini ve sistemin kurulduğu ilk 2 yılda, ölümlü kazalarda ciddi düşüş gözlemlendiğini yazdı.
Gazete, bu yıl ise, Meclis’te trafik cezalarıyla ilgili yapılan düzenlemeler ve bunlara yönelik itirazların, sürücülerde gevşemeye neden olduğunu ve ölümlü kazaların yeniden arttığını kaydetti.
YAYIN TARİHİ: