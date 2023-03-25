Trafik Şube Amirliği ekipleri peşlerinde

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği ekiplerinin korsan taksicilere karşı denetimi aralıksız sürüyor.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde korsan taksiciler birer birer yakalanıyor.

Korsan taksicilere karşı denetimlerini sıklaştıran Trafik Şube Amirliği ekipleri, bir korsan taksici daha tespit etti.

Hem korsan taksicilik yapan hem de sigortasız araç kullanan sürücüye 6 bin 781 TL para cezası kesildi ve 30’da ceza puanı yazıldı.

Araç, polis merkezine götürüldü.

Bu arada, korsana geçit vermeyen Trafik Şube Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde 5 korsan taksiciyi daha yakalanmıştı.

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25/03/2023 12:59