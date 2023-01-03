Trafik Şube ekipleri kazadan kazaya koştu

Özel Haber

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Şube ekipleri, bugün kazadan kazaya koştu.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre, gece yarısından saat 19.00’a kadar olan süre zarfında 30’un üzerine yaralanma ya da hasarla neticelenen kaza meydana geldi. Kazalarda neyseki can kaybı yaşanmadı.

Kazada yaralananlar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Dikkatsizlik, sürat gibi çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan kazalar, gün içerisinde ardı ardına meydana geldi.

Polis ekiplerinin gün içerisinde meydana gelen kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Arşiv

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03/01/2023 19:03