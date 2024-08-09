Trafik suçlarında cezalar ve puanlarda düzenlemeye gidildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, çoğunluğu trafik suçlarına verilen para ve puan cezalarını yeniden düzenleyen bazı yasa tasarılarının da bulunduğu tasarıları Resmi Gazete’de yayımlayarak halkın bilgisine sundu.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin görüş ve önerilerin, özel ve tüzel kişilerce Meclis Başkanlığı'na sunulabileceği bildirildi.

Görüş ve öneriler, dün itibarıyla 20 gün içinde yazılı olarak sunulabilecek.

Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı… 150 mg/100 ml üzerinde alkollü sürüşte yeni ceza

Resmi Gazete'de yer alan Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda 150 mg/100 ml üzerinde alkol oranın üzerindeki sürücülere getirilen cezalarda düzenleme yapıldı.

Yasa tasarısına göre, nefesteki alkol miktarı 24 mg/100 ml veya kandaki alkol miktarı 50 mg/100 ml’den fazla, ancak 48 mg/100 ml veya 101 mg/100 ml'den az olması durumunda, bir yıla kadar hapis ve/veya beş asgari ücrete kadar para cezası verilebilecek ve/veya sürücüler üç ayı geçmeyecek şekilde sürüş ehliyeti sahibi olmaktan veya almaktan men edilebilecek.

Bu miktarın; nefeste 47 mg/100ml veya kanda 100 mg/100 ml’den fazla, ancak 72 mg/100 ml veya 151 mg/100 ml’den az olması durumunda, sürücüler iki yıl hapis ve/veya 10 asgari ücret para cezasına çarptırılabilecek ya da üç ayı geçmeyecek şekilde sürüş ehliyeti sahibi olmaktan veya almaktan men edilebilecek.

Nefesteki alkol miktarının 71 mg/100 ml, kandaki alkol miktarının 150 mg/100 ml’den fazla olması durumunda ise, üç yılı geçmeyen hapis cezası, 15 asgari ücrete kadar para cezası veya altı ayı geçmeyen bir süre için sürüş ehliyeti sahibi olmaktan veya almaktan men edilme öngörülüyor.

Böyle bir durumda aracın ise dava sonuçlanana kadar muhafaza altına alınacağı kaydediliyor.

Tasarı’da kamu için kullanılan motorlu araçlarda, alkol alt sınırının sıfırdan başladığı belirtiliyor.

Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Resmi Gazete’de yayımlanan Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasası’ndaki bir takım trafik suçlarında para cezası ve puanlarda düzenlemeye gidildi.

Tasarıdaki düzenlemelerdeki amacın caydırıcılık olduğu kaydedildi.

Yeni para cezası ve ceza puanı cetveline göre, hız sınırı aşımlarında, trafik levhalarında riayet etmeme, viraja yaklaşıldığında yavaşlamama, uygun park etmeme, emniyet kemeri kullanmama, işletme izinsiz yolcu taşıma, polis memurlarının talimatlarına riayet etmeme, araç içerisinde cep telefonu kullanmak gibi eylemlerde bulunma gibi trafik suçlarında uygulanacak cezalarda artış yapıldı.

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na yapılan düzenlemelerle ise kaçak taşımacılığın tespitinin ve kaçak taşımacılık yapan kişilere caydırıcı cezalar verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Yapılan düzenlemelerde, yolcu taşıma izni olmayan özel araçların aynı güzergahta yapacakları gidiş ve dönüşlere ilişkin sınırlamalar getirildi; elektronik denetleme sistemiyle takibinin yapılacağı belirtildi.

Bunun yanında, izinsiz araç kiralamalarına ilişkin cezalara bir takım düzenlemelere gidildi.

1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı

1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda ise, kaçak taşımacılığı tespit edilebilmesi ve kaçak taşımacılık yapan kişilere verilen cezaların caydırıcı olması amacıyla çeşitli düzenlemelere gidildi.

Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer tasarı olan Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı, döviz büroları ve kuyumcu şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerinde, bu kurumlara ilişkin idari para cezalarında ve denetim mekanizmasına ilişkin konularda bazı değişikler içeriyor.

Yasa tasarısının genel gerekçesinde 38/1997 sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nda Döviz Büroları ve Kıymetli Metaller ve Kıymetli Taşlar ile ilgili ana kuralları belirleyen hususların güncelliğini yitirdiği kaydedilerek, yeni düzenlenmelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda yapılan düzenlemelerde ise KKTC Merkez Bankası’nın ihalelerinde ve sözleşmelerinde güvenlik zafiyetini önlemek maksadı ile söz konusu Yasa’nın kapsamından bağışık tutması ve ihaleyi alan firmanın Yasa’da aranan kesin teminat mektubunu ihale makamına sunması şartından muaf tutulması gibi değişiklikler yer aldı.