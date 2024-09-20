Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’ndan önemli kararlar

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında toplanarak bir dizi önemli karara imza attı.

Değirmenlik-Çatalköy (Girne dağ yolu) Yolu’nun durumunun görüşülmesi ve yeni Araç plaklarının tartışılması gündemiyle yapılan toplantıda taksilerde ve toplu taşıma araçlarında yeni nesil akıllı taksimetre kullanılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca Değirmenlik-Çatalköy Yolu’nun, mevcut yolun 8 metreye çıkartılarak düzenlenip yapılması için acilen çalışmaların başlatılması ve yolda seyreden ağır yük vasıtalarna sağ şeridi kullanmama, dolayısıyla araç geçmenin yasaklanması kararlaştırıldı.

Buna ek olarak toplantıda öğrenci taşımacılığında otobüslere yaş sınırı konulması ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli istişarelerin yapılması kararı alındı.

Diğer yandan toplu taşımacılık ile ilgili Ulaşım Master Planı hazırlanması konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili Komisyon üyelerinin bilgilendirilmesi için 26 Eylül 2024 tarihinde (Perşembe günü) tekrardan bir toplantı yapılmasına karar verildi.