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Trafikte 77 kaza

Trafikte 16-22 Eylül arasında 77 kaza meydana geldi.

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23/09/2019
HK

Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda 23 kişi yaralandı.

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Trafikte 77 kaza

Trafikte 16-22 Eylül arasında 77 kaza meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda 23 kişi yaralandı. Kazaların 25’i süratli araç kullanmak, 17’si kavşakta durmamak, 15’i yakın takip, 10’u dikkatsiz sürüş yapmak ve 10’u da diğer etkenlerden meydana geldi.

Kazaların 23’ü Lefkoşa, 22’si Girne, 21’i Gazimağusa, 6’sı İskele,  5’i de Güzelyurt’ta meydana geldi.

23/09/2019 16:48

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TAGS: kaza, trafik, haber, kırtıs, polis, Eylül
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