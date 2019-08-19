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Trafikte acı bilanço: 142 KAZA, 2 ÖLÜ

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19/08/2019

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Trafikte acı bilanço: 142 KAZA, 2 ÖLÜ

Ülke genelinde 5 - 18 Ağustos döneminde 142 trafik kazası meydana geldi, kazaların ikisi ölümle sonuçlandı.

Polisten verilen bilgiye göre, iki kazada iki kişi öldü, 26 kazada ise 36 kişi yaralandı.

Kazaların 48’i süratli araç kullanmak, 27’si yakın takip, 30’u kavşakta durmamak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmaktan, 20’si de diğer sebeplerden ötürü meydana geldi.

Kazaların 49’u Girne, 38’i Lefkoşa, 33’ü Gazimağusa, 12’si Güzelyurt ve 10’u İskele’de meydana geldi.

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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs
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