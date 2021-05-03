Trafikte Bir Haftada 1 Kişi Öldü, 27 Kişi Yaralandı

Ülke genelinde 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 51 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Polis raporuna göre, 15’i süratli araç kullanmak, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak, 11’i kavşakta durmamak, 8’i yakın takipten meydana gelen kazaların 21’i Lefkoşa, 12’si Girne, 11’i Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt ve 3’ü de İskele’de oldu.

Trafikte yapılan denetimlerde ise 4 bin 574 araç sürücüsü kontrol edildi, 721 araç sürücüsü rapor edildi.

Sürücülerin 217’si süratten, 15’i tehlikeli sürüş yapmaktan, 15’i dikkatsiz sürüşten, 133’ü seyir halindeyken cep telefonunda konuşmaktan, 57’si trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 3’ü trafik ışıklarına uymamaktan, 2 sürücü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan 2 sürücü, 136 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Sürücülerin 72’si seyrüsefer ruhsatsız, 15’i sürüş ehliyetsiz, 9’u alkollü, 152’i muayenesiz, 24’ü sigortasız, 7’si “a" yol kullanma izinsiz ve 1’i "b" özel işletme izinsiz araç kullanmaktan suçlu bulundu.

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03/05/2021 13:39