Trafikte bir haftada 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Haftalık Trafik Raporu’na göre, bir haftada 73 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda üç kişi yaşamını yitirirken, 31 kişi yaralandı. Kazaların sebepleri arasında ise ilk sırada yine sürat yer aldı.

Polis Basın Subaylığı, Haftalık Trafik Raporu’nu yayımladı. Buna göre, 14 Ekim-20 Ekim 2024 tarihlerini kapsayan sürede ülkede 73 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 2’si ölüm, 25’i yaralanma ve 46’sı hasarla sonuçlanırken; ölümle neticelenen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanma ile neticelenen kazalarda 31 kişi yaralandı. Kazalarda oluşan hasar miktarı ise 2 milyon 485 bin TL 45 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Dönem içerisinde meydana gelen kazaların 22’si süratli araç kullanma, 16’sı dikkatsiz sürüş, 12’si kavşakta durmama, 13’ü yakın takip ve 10’u diğer etkenlerden oldu.

Kazaların 28’i Lefkoşa, 18’i Gazimağusa, 15’i Girne, 7’si Güzelyurt ve 5’i İskele’de yaşandı.

-Denetimler

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 17 bin 655 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 3 bin 227 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 183 araç trafikten men edildi ve 8 sürücü tutuklandı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat - 1162, Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları -104, Tehlikeli Sürüş - 17, Dikkatsiz Sürüş - 51, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak -252, Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak -18, Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak - 73, Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak - 364, Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak - 88, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak - 189, Trafik Işıklarına Uymamak - 14, Muayenesiz Araç Kullanmak - 69, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak - 67, Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak -44, Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak -12, Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak -29, Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak -15, Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak -50 ve 713 diğer trafik suçlar.”