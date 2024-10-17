10 Ekim'de kaza yapmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti

Avtepe - Derince Anayolu’nda 10 Ekim'de meydana gelen trafik kazası sonrası ağır yaralanan araç sürücüsü 57 yaşındaki Beyro Yıldırım tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polis açıklaması şöyle:

10.10.2024 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Avtepe - Derince Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Beyro YILDIRIM (E-57) yönetimindeki FD 414 plakalı salon araç ile Derince istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan bankete düşüp tekrar anayola çıkmaya çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıkmış ve yol kenarında bulunan beton direğe çarpıp bir takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Beyro YILDIRIM, beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 16.10.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.