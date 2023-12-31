Trafikte bunalan torundan dede Erhan Arıklı’ya sitem: “Dede otobüs al, tren al”

İyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yine dikkat çeken bir paylaşımla gündemde…

Uzun süredir toplu taşımadan dem vuran ulaşımdan sorumlu bakan Arıklı, torunu ile arasında geçen toplu taşıma diyaloğunu anlattı. Arıklı, torununun da trafikten bunaldığını belirterek, kendisine “otobüs al tren al” dediğini vurguladı. Arıklı’nın bu paylaşımda verdiği mesajın takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

İşte o paylaşım:

Okul yolunda trafikten bunalan Sahra Sultan annesine; "Niye gidemiyoruz?" diye sorar. Annesi de;" Çünkü bu memlekette toplu taşıma yok. Tren yok,otobüs yok. Bu konuda Dedene mesaj göndermek ister misin?" diye soruyor.

Sahra Sultan'ın bana mesajı; "Dede, bu memlekette otobüs yok, tren yok. Lazım sen, otobüs tren alasın".