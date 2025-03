Trafikte daha kaç kişi ölmeli?

Her hafta bir veya iki canı trafiğe kurban veriyoruz. Her sabah trafiğe bir can daha haberiyle uyanmak artık acı veriyor. Trafiğe çıkmaya korkar oldum.

Trafik güvenliği Avrupa Birliği ülkelerinde her geçen yıl artarken, Kuzey Kıbrıs tam tersi, trafikte ölüm oranları rekora koşuyor. Sadece 3 ayda 12 kazada 13 kişi öldü.

Dün yayınlanan bir haberde gözüme takılan bazı rakamları sizinle paylaşmak istiyorum.

Örneğin, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde 1 milyon kişi başına düşen ölüm sayısı 20-24 gibiyken Kuzey Kıbrıs’ta bu oran Avrupa ortalamasının tam 2,3 katı!

DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK?

AB ülkeleri ölüm oranlarını düşürmek için sıkı denetimler ve gelişmiş trafik güvenlik politikaları uyguluyor. Kuzey Kıbrıs’ta bu önlemlerin hayata geçirilmesi için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?

2024’te 50 kişi, 2025’in ilk üç ayında 13 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu rakamlar sizi harekete geçirmeye yetmiyor mu?

AB istatistiklerini araştırdım, özellikle kırsal yollar Avrupa'da olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da en büyük tehlikeyi oluşturuyor. AB'de ölümcül kazaların %52'sinin kırsal yollarda yaşandığı ortaya çıkmış.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, tamam yollarımızda altyapı yetersiz, denetim eksik ama sürücülerin de suçu büyük. Cep telefonunu elinden bırakmıyor, henüz tecrübesiz genç insanların altında en süratli arabalar, içip içip trafiğe çıkanlar ve dahası…

İstatistiklerden bir örnek daha vereyim: Avrupa’da trafik kazalarında ölenlerin %77’si erkek sürücüler. Kuzey Kıbrıs’ta da durum farksız değil.

AVRUPA AZALTIRKEN BİZ NEDEN ARTIRIYORUZ?

AB’de Bulgaristan, Danimarka, Litvanya, Polonya ve Slovenya gibi ülkeler, trafik kazalarında ölüm oranını %50 azaltma hedefine doğru ilerlerken, bizde tam tersine kazalar artıyor. Ölümlerle ilgili acı tabloya rağmen caydırıcı cezalar, sıkı denetimler ve bilinçlendirme kampanyaları hâlâ yetersiz.

Artık yetkililerin bu konuda ciddi adımlar atması gerekiyor, yolları mezarlığa çevirmeyelim!