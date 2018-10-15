Trafikte karşı yöne geçen cip dehşet saçtı
15/10/2018
ABD'nin New York şehrinde karşı yöne geçe cip adeta dehşet saçtı. Cipin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Şahsın kaskının metrelerce havaya uçtuğu an ise saniye saniye görüntülendi.
ABD’nin New York şehrinde karşı yöne geçen cip adeta dehşet saçtı. Cip yolun kenarına ilerlemek isterken bir motosiklete çaprtı.
Meydana gelen feci kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Şahsın kaskının metrelerce havaya uçtuğu kaza anıysa bir başka aracın kamerasına yansıdı.
NEW YORK/İHA