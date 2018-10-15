HABER KIBRIS

Trafikte karşı yöne geçen cip dehşet saçtı

ads
15/10/2018

Trafikte karşı yöne geçen cip dehşet saçtı

ABD'nin New York şehrinde karşı yöne geçe cip adeta dehşet saçtı. Cipin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Şahsın kaskının metrelerce havaya uçtuğu an ise saniye saniye görüntülendi.

ABD’nin New York şehrinde karşı yöne geçen cip adeta dehşet saçtı. Cip yolun kenarına ilerlemek isterken bir motosiklete çaprtı.

Meydana gelen feci kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Şahsın kaskının metrelerce havaya uçtuğu kaza anıysa bir başka aracın kamerasına yansıdı.

NEW YORK/İHA

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems