Trafikte kavga; 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı

Dün saat 18:30 sıralarında meydana gelen kavgada 35 yaşındkai bir şahıs 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı.

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29/10/2024

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Trafikte kavga; 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı

Dün saat 18:30 sıralarında meydana gelen kavgada 35 yaşındkai bir şahıs 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı.

35 yaşındaki M. S. Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Boğazköy Kavşağı mevkiinde, trafikte aracı ile önünü kesip kendisinden önce kavşakta dönüş yaptığı gerekçesiyle 60 yaşındaki C.T.(E-60)’nin yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp etti. 

C. T.'nin burun kemiği kırılırken M. S. tutuklandı

Soruşturma devam ediyor.
 

29/10/2024 09:55
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