Trafikte kavga; 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı
Dün saat 18:30 sıralarında meydana gelen kavgada 35 yaşındkai bir şahıs 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı.
29/10/2024
Dün saat 18:30 sıralarında meydana gelen kavgada 35 yaşındkai bir şahıs 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı.
35 yaşındaki M. S. Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Boğazköy Kavşağı mevkiinde, trafikte aracı ile önünü kesip kendisinden önce kavşakta dönüş yaptığı gerekçesiyle 60 yaşındaki C.T.(E-60)’nin yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp etti.
C. T.'nin burun kemiği kırılırken M. S. tutuklandı
Soruşturma devam ediyor.