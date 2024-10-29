Trafikte kavga; 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı

Dün saat 18:30 sıralarında meydana gelen kavgada 35 yaşındkai bir şahıs 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı.

35 yaşındaki M. S. Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Boğazköy Kavşağı mevkiinde, trafikte aracı ile önünü kesip kendisinden önce kavşakta dönüş yaptığı gerekçesiyle 60 yaşındaki C.T.(E-60)’nin yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp etti.

C. T.'nin burun kemiği kırılırken M. S. tutuklandı

Soruşturma devam ediyor.

