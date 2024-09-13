Trafikte ‘’Ölüm Uykusu’’ndan Uyanma Zamanı

Kuzey Kıbrıs yolları Avrupa Birliği standartlarının çok gerisinde. Geçtiğimiz gün Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner’in KKTC’deki trafik tehlikesine yönelik yaptığı sert uyarıları görmezden gelemeyiz.

Trafikte yaşanan can kayıplarının vahameti, Kuzey Kıbrıs’ın adeta bir “ölüm uykusunda” olduğunu gösteriyor.

KKTC’de ölümlü kaza oranları Avrupa Birliği’ne göre altı kat daha fazla. 1974’ten beri trafik güvenliği konusunda ciddi bir adım atılmadığı ortadayken trafikte hepimizin canı tehlikede.

Dünyada teknoloji bu kadar gelişmişken, yol güvenliği konusunda bu kadar geri kalmış olmamızı anlayamıyorum. Trafikte ölüm oranlarının azaltılması için Avrupa’da uygulanan tedbirleri görmeli ve bunları ülke yollarına uygulamalıyız.

Yeni düzenlemeler yapılmadıkça ve bu düzenlemelerin yasalaşması sağlanmadıkça KKTC’de trafikte daha çok canlar yitip gidecek.

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde bu tür yasalar devreye girmişken, KKTC’de araç güvenliği donanımından yoksun araçların halen ithal edilebiliyor olması da gelecekteki kazaların önünü açmaya devam edecek.

KKTC’de trafikte köklü bir değişim şart, Avrupa’da 5 bin kilometreden fazla araç kullanmış biri olarak AB yol standartlarından çok uzakta olduğumuzu söylemem gerekiyor.

Vatandaşların hayatını tehdit eden bu ilkel ve güvensiz trafik düzeninin ortadan kalkması için acilen önlem alınmalı. Yasaların güncellenmesi ve yeni güvenlik donanımlı araçların ithalatı zorunlu hale getirilmeli

Toplum olarak artık uyanma zamanı geldi. Trafikte “ölüm uykusu”ndan uyanmak ve gerekli adımları atmak zorundayız. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler bu konuya acilen el atmalı. Vizyon şart…