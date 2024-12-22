Trafikte rapor edilen 348 sürücünün 19'u alkollü araç kullanmaktan ceza aldı

Polis, ülke genelindeki trafik denetimlerinde 348 sürücüye yasal işlem yaptı. Alkolden rapor edilen sürücü sayısı 19 olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün ülke genelinde kontrol edilen 2 bin 402 araç sürücüsünden 348’ü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 45 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 2 sürücü de tutuklandı.

Buna göre, 348 sürücüden 159’u süratli, 19’u alkollü, 2’si ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edilirken, 28 sürücünün cep telefonu kullandığı, 6’sının emniyet kemeri takmadığı, 25’inin seyrüsefer ruhsatsız, 11’inin de sigortasız araç kullandığı belirlendi.

2 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı tespit edilirken, 3 sürücünün kamyonların trafiğe çıkış saatine, 8 sürücünün de kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymadığı saptandı.

85 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.