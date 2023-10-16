Trafikte son bir haftada 1010 sürücü rapor edildi

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16/10/2023

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Trafikte son bir haftada 1010 sürücü rapor edildi

Ülkede son bir haftada polis tarafından yapılan rutin trafik kontrollerinde 1010 trafik suçu rapor edildi.

 Polisin 9-15 Ekim dönemine ilişkin açıklamasına göre, sürücülerin 217'si süratli, 9'u tehlikeli, 26'sı dikkatsiz, 142'si seyrüsefer ruhsatsız, 4'ü sürüş ehliyetsiz, 91'i emniyet kemersiz, 39'u muayenesiz, 31'i sigortasız, 40'ı alkollü, 2'si “B” eşya taşıma izinsiz ve 11'i “T” işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

155 sürücü seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 96'sı trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 1'i trafik ışıklarına uymamaktan, 1'i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 2'si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan ve 143'ü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

16/10/2023 15:29
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TAGS: trafik kazası, haber, kktc
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