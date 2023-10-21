Trafikte sopalı kavga

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, B.Y.(E-47), trafik konusunda tartıştığı S.K.(E-33)’ye küfür edip, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu sopa ile S.K.’ye vurmak suretiyle darp etti. Açıklamaya göre, parşembe günü meydana gelen olayda, B.Y daha sonra yüzüne yumruk vurmak suretiyle S.K’nin burun kemiğinin çatlamasına sebep oldu. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine tespit edilerek tutuklanan B.Y.(E-47), Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

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Girne'de hırsızlık

Girne’de, A.Y.(K-49)’nin, 148 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada hırsızlık yaptığını tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, A.Y. dün akşam Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinden toplam değerleri 85 TL olan bir şişe bira ile iki kutu konserve kedi mamasını alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı ve tutuklandı.

İzinsiz ikamet

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.